Sassuolo, Carnevali smentisce le voci sul Milan: "Sono ambizioso, ma nessuna chiamata"

17 Mag 2026 - 20:38
© Getty Images

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"È sempre bello essere accostati a club così prestigioso, tutti noi abbiamo l'ambizione di poter fare qualcosa di importante. Qui lo abbiamo fatto in 13 anni. Ma per il momento sono solo parole perché io non ho ricevuto nessuna chiamata né avuto alcun contatto". Così Giovanni Carnevali, amminstratore delegato del Sassuolo, risponde alle voci che lo darebbero come possibile nuovo dirigente del Milan, soprattutto in caso di ritorno di Adriano Galliani a San Siro. 

Sul futuro di Grosso: "Il desiderio nostro è quello di poter continuare con lui, al di là che c'è ancora un contratto per la prossima stagione. Abbiamo costruito un percorso insieme negli ultimi due anni e da parte nostra è anche bello poter dare la possibilità di continuare in questo progetto interessante. Poi, inutile nascondere che il mister ha fatto bene e se ci fossero richieste importanti, potrebbero arrivare decisioni diverse. Noi speriamo che ciò non accada e che possiamo continuare insieme", le parole a Dazn.

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