Sassuolo, Carnevali smentisce le voci sul Milan: "Sono ambizioso, ma nessuna chiamata"

Sul futuro di Grosso: "Il desiderio nostro è quello di poter continuare con lui, al di là che c'è ancora un contratto per la prossima stagione. Abbiamo costruito un percorso insieme negli ultimi due anni e da parte nostra è anche bello poter dare la possibilità di continuare in questo progetto interessante. Poi, inutile nascondere che il mister ha fatto bene e se ci fossero richieste importanti, potrebbero arrivare decisioni diverse. Noi speriamo che ciò non accada e che possiamo continuare insieme", le parole a Dazn.