Lazio, rivoluzione d'oro: Guendouzi può andare al Fenerbahce per 27 milioni. Oggi l'addio contro il Napoli?

Con quasi 60 milioni incassati da due sole cessioni, la Lazio avrà ora la liquidità necessaria per cercare i sostituti. Le punte proposte a Lotito sono tre (Lucca, Piccoli e Pinamonti) ma nessuna combacia con la filosofia di Maurizio Sarri. Raspadori e Oyarzabal sono altri due profili interessanti, ma molto complicati, con l'ex Napoli che sembra ormai promesso sposo alla Roma. Davanti si punterà su un giovane da far crescere alle spalle di Dia e Noslin, mentre il colpo grosso sarà fatto a centrocampo. La richiesta del tecnico è ormai chiara: investire i 25 milioni su uno tra Lazar Samardzic e Ruben Loftus-Cheek. Il classe 2002 dell'Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2029, mentre il numero 8 del Milan è legato al club fino al 2027. Sarri conosce bene RLC, visto che lo ha già avuto ai tempi del Chelsea e lo avrebbe anche contattato nelle scorse settimane per provare a convincerlo a trasferirsi nella Capitale.