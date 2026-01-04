Lazio, rivoluzione d'oro: Guendouzi può andare al Fenerbahce per 27 milioni. Oggi l'addio contro il Napoli?

La Lazio omaggia Immobile, il bomber commosso sotto la Curva
© IPA
© IPA
Dopo Castellanos al West Ham, Lotito prepara un'altra super plusvalenza: Guendouzi vicino al Fenerbahce
La rosa di Maurizio Sarri sembra vicina a perdere un altro pezzo pregiato. Il mercato di gennaio si apre con una strategia chiara in casa Lazio: vendere a peso d'oro prima di ricostruire. Mentre si attende solo l'ufficialità per il passaggio di Taty Castellanos al West Ham (affare da circa 30 milioni), in ballo c'è un'altra cessione eccellente: quella di Matteo Guendouzi al Fenerbahce.
La trattativa con il club turco prevede una cessione a 25 milioni di parte fissa più 2 di bonus facilmente raggiungibili. Un totale di 27 milioni di euro che permetterebbe al presidente Lotito di registrare una corposa plusvalenza, considerando che il francese era costato circa 14 milioni. Guendouzi invece passerebbe dai 2,5 milioni attuali a 4 milioni netti di stipendio per i prossimi cinque anni. Prima della fumata bianca, però, c'è il campo. La Lazio scende in campo oggi all'ora di pranzo contro il Napoli e questa sfida, con ogni probabilità, rappresenterà i titoli di coda dell'avventura romana del centrocampista.
Il ds biancoceleste Angelo Fabiani ha provato a spegnere i rumor sull'imminente passaggio del francese al Fenerbahce. "Allo stato attuale non è in uscita e non abbiamo ricevuto richieste ufficiali", ha dichiarato a DAZN. Una smentita tecnica che però lascia uno spiraglio aperto: il dirigente ha precisato che il club ha il dovere di valutare eventuali proposte "per il bene della Lazio", tenendo in considerazione anche la volontà del centrocampista.
Con quasi 60 milioni incassati da due sole cessioni, la Lazio avrà ora la liquidità necessaria per cercare i sostituti. Le punte proposte a Lotito sono tre (Lucca, Piccoli e Pinamonti) ma nessuna combacia con la filosofia di Maurizio Sarri. Raspadori e Oyarzabal sono altri due profili interessanti, ma molto complicati, con l'ex Napoli che sembra ormai promesso sposo alla Roma. Davanti si punterà su un giovane da far crescere alle spalle di Dia e Noslin, mentre il colpo grosso sarà fatto a centrocampo. La richiesta del tecnico è ormai chiara: investire i 25 milioni su uno tra Lazar Samardzic e Ruben Loftus-Cheek. Il classe 2002 dell'Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2029, mentre il numero 8 del Milan è legato al club fino al 2027. Sarri conosce bene RLC, visto che lo ha già avuto ai tempi del Chelsea e lo avrebbe anche contattato nelle scorse settimane per provare a convincerlo a trasferirsi nella Capitale.
© IPA
© IPA