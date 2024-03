Lazio, si dimette lo staff di Sarri. E Lotito tratta: vuole subito Tudor

CHE CAOS!

Dopo il mancato approdo al Napoli il tecnico croato potrebbe rivedersi subito in Serie A

© Getty Images Regna ancora il caos intorno alla panchina della Lazio. Dopo l'esonero di Sarri i biancocelesti sembravano aver deciso di affidarsi a Giovanni Martusciello, ma nelle ultime ore Lotito ha cambiato idea. I capitolini infatti, stanno affondando il colpo per portare immediatamente a Roma Igor Tudor, solo pochi mesi fa a un passo dalla panchina del Napoli. La trattativa è entrata nel vivo: intanto l'intero staff tecnico di Sarri, ancora in carica nonostante l'addio del tecnico toscano, ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi.

A conti fatti l'unico a essere rimasto adesso è Martusciello, ma anche l'ex collaboratore di Spalletti all'Inter appare avere i giorni contati. Tudor, rivela Matteo Moretto, è atteso nella Capitale nelle prossime ore: in programma un summit con Lotito per trovare un accordo definitivo. Sul tavolo un contratto da un anno e mezzo. La voglia dalle parti di Formello è quella di accelerare l'arrivo del tecnico croato, con la Lazio che sabato sera sarà impegnata in casa del Frosinone. Nello staff di Tudor potrebbe entrare anche Alessio Tacchinardi come scrive Nicolò Schira.