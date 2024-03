Champions League 2023/24: i ricavi di Inter, Lazio, Milan e Napoli

le cifre

Gli azzurri davanti a tutti grazie al market pool, chiudono i rossoneri eliminati ai gironi: le cifre definitive dei ricavi Champions 2023/24

Nessuna squadra italiana ai quarti di finale della Champions League 2023/24: Inter, Lazio e Napoli eliminate agli ottavi, il Milan fuori ai gironi. Si può quindi - purtroppo - già fare un bilancio definitivo dei ricavi che le quattro squadre italiane hanno ottenuto dalla massima competizione europea, con i rossoneri che stanno comunque incrementando il bottino per quanto riguarda i ricavi da coppe europee vista la "retrocessione" in Europa League dove è ancora in corsa.

Nelle cifre elaborate da Calcio & Finanza, c'è il Napoli davanti a tutti grazie al ranking storico più alto (cioè i risultati europei negli ultimi anni) e il market pool più alto perché si era qualificata con il primo posto nel campionato 2022/23. Poi c'è l'Inter che si difende grazie al buon percorso nel girone, senza sconfitte, anche se ovviamente è imparagonabile il dato dello scorso anno quando, grazie all'approdo in finale, aveva incassato oltre 100 milioni. Terza la Lazio che ha anche beneficiato del secondo market pool, visto il secondo posto nella scorsa Serie A. Quarto il Milan, eliminato ai gironi, ma che, come dicevamo, può salire grazie all'Europa League (dove per ora ha incassato meno di 5 milioni, in caso di approdo ai quarti arriverebbe a 6,6 milioni).

INTER LAZIO MILAN NAPOLI Bonus partecipazione 15,64 15,64 15,64 15,64 Ranking storico 20,48 15,93 19,34 22,75 Market pool 1 3,4 5,1 1,7 6,8 Market pool 2 4,53 4,53 3,4 4,53 Prima partita girone 0,93 0,93 0,93 2,8 Seconda partita girone 2,8 2,8 0,93 0 Terza partita girone 2,8 0 0 2,8 Quarta partita girone 2,8 2,8 2,8 0,93 Quinta partita girone 0,93 2,8 0 0 Sesta partita girone 0,93 0 2,8 2,8 Quote pareggi 0,74 0,74 0,49 0,74 Bonus ottavi di finale 9,6 9,6 0 9,6 TOTALE 65,58 60,87 48,03 69,39

*cifre in milioni di euro

Vedi anche Champions League Com'è triste la Champions, solo un anno dopo: da tre a zero squadre ai quarti