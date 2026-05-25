Addio Sarri-Lazio: lo scontro con Lotito e il nodo contratto

Se l'addio di Maurizio Sarri alla Lazio è cosa nota, sono avvolte nel mistero le tempistiche con cui il tecnico toscano lascerà i biancocelesti. Pochi giorni o un altro mese, come riporta "Il Messaggero", tutto dipenderà dalla chiamata di Claudio Lotito e dalla volontà di trovare un accordo risolutivo sui due anni rimanenti di contratto.



Dopo la partita contro il Pisa, Sarri ha salutato la Lazio: "Non mi sono pentito di essere tornato perché è stata una stagione formativa, che mi ha cambiato e reso più empatico con i giocatori". Decisiva per incrinare un rapporto mai amichevole tra Sarri e Lotito la questione mercato: "Dopo la sessione estiva bloccata, la società mi aveva detto che sarebbe stata fatta una campagna acquisti importante a gennaio e avrei avuto voce in capitolo. Non è andata così. A Formello puoi sbattere i pugni quanto vuoi, ma non ti ascolta nessuno".

Nonostante le difficoltà, Sarri è rimasto al timone della Lazio: "Ho mantenuto la promessa col popolo biancoceleste di arrivare fino a giugno", ha detto. Leggendo in filigrana le sue parole, sembra che in realtà uno spiraglio (molto ridotto) per rimanere possa esserci: "Ora non sono contento, ho perplessità andare avanti, così come il presidente avrà le sue, ma ci sono altri due anni di contratto. O si trova un accordo veloce per risolverlo oppure va rispettato". Probabile però che si tratti solo di una frase di circostanza, per evitare di gettare ulteriore benzina sul fuoco prima del faccia a faccia con Lotito.



