Sarri-Lotito: l'addio non sarà una formalità. Attesa per l'incontro, due nomi su tutti per la panchina

La decisione è presa: Maurizio Sarri è in attesa di incontrare il presidente Lotito - a questo punto entro lunedì - per comunicargli il suo addio. "Chiedete a lui, ha altri due anni di contratto", la risposta del patron della Lazio alla domanda sul futuro dell'allenatore. Non sarà dunque una formalità la separazione dopo una stagione davvero complicata ma Sarri guarda già avanti ed è pronto a ripartire dall'Atalanta, che lo ha convinto di più di un ritorno al Napoli. Chi per il dopo Sarri? Due le candidature forti: quella dell'attuale tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino, che avrebbe già dato la sua disponibilità, e quello di Fabio Pisacane, reduce dalla conquista di una salvezza tranquilla con il Cagliari, già contattato dal ds biancoceleste Fabiani (anche lui in bilico, come riportato dal Corriere della Sera, edizione Roma). Nelle ultime ore ha perso quota la candidatura di Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juve.