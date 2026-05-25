Torino, D'Aversa convoca la squadra al Filadelfia per i saluti e attende notizie sul futuro

Il presidente Cairo: "Apprezzo D'Aversa, ora valuterò con Petrachi prima di prendere una decisione"

25 Mag 2026 - 13:08
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Il Torino ha chiuso la stagione con un punto in più rispetto al 2024-25, a quota 45, con il tecnico Roberto D'Aversa che è riuscito a mantenere l'imbattibilità casalinga nelle sue sei gare all'Olimpico Grande Torino. "Abbiamo mostrato il Dna granata, è stata una partita d'amore verso i nostri tifosi e siamo orgogliosi del percorso" ha dichiarato dopo il derby contro la Juventus rimontata da 0-2 a 2-2. Il suo futuro, però, è appeso a un filo, con il contratto di quattro mesi firmato a febbraio che ormai è in scadenza: "Ci vedremo con i ragazzi per i saluti al Filadelfia, non è un messaggio d'addio ma non dipende da me - ha spiegato, con l'incontro al quartier generale granata fissato nella giornata di oggi - e non ho appuntamenti fissati con Cairo: è anche giusto così, penso di aver fatto ciò che mi è stato chiesto e vedremo quale sarà il futuro". Il presidente, intanto, comincerà le riflessioni: "Apprezzo D'Aversa e ha fatto tutto ciò che gli era stato chiesto, forse anche di più - le parole del numero uno granata - adesso parlerò con Petrachi e faremo le nostre valutazioni prima di prendere una decisione". (ANSA).

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