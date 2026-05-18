Lotito risponde a Sarri: "Ha ancora due anni di contratto ma nessuno è indispensabile. Dal 2027 le cose cambieranno"

La Lazio ha ingaggiato Maurizio Sarri "con un contratto triennale, quindi ha ancora due anni, con l'idea che saremmo ripartiti da una squadra con una logica di ringiovanimento. Ho imparato anche che nella vita sono tutti utili e nessuno indispensabile, soprattutto i giocatori perché ce ne sono tanti nel mondo, se si vuole avere una società solida". Cosi' Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha risposto a una domanda sul futuro del tecnico biancoceleste, in un'intervista a SportMediaset rilasciata dopo il derby. Poche ore prima Sarri era stato duro nei confronti del presidente: "Non mi hanno ascoltato, se i piani non collimano inutile andare avanti".