Lazio, il Malaga blocca Jony: lo spagnolo non può giocare

Nuovo capitolo del caso Jony, lo scontro tra Lazio e Malaga continua. Prelevato a parametro zero dal club spagnolo e ufficializzato in biancoceleste lo scorso 23 luglio, il centrocampista spagnolo non ha ancora ricevuto il transfer necessario per scendere in campo conla sua nuova squadra. A bloccare tutto il presidente del Malaga, Al Thani, che non si arrende e continua a pretendere 12 milioni dal club di Lotito per l'acquisto del giocatore. La Lazio vince sempre

Stando al 'Corriere dello Sport', secondo Al Thani Jony avrebbe rotto unilateralmente il suo accordo con il Malaga e per questo motivo il presidente del club spagnolo pretenderebbe i 12 milioni indicati come clausola rescissoria nel contratto del giocatore.

Molto diversa invece la posizione di Jony e del suo entourage, convinti di essere nel giusto perché nel contratto dello spagnolo esisteva una clausola che gli permetteva di lasciare il Malaga in prestito a un anno dalla scadenza (2020), se la squadra fosse rimasta in Segunda División e un altro team di prima divisione gli avesse pagato l'intero ingaggio.

Il Malaga non è stato promosso e la Lazio ha preso Jony a parametro zero, ma poi Al Thani si è opposto, spingendo lo spagnolo a chiedere la risoluzione per giusta causa. Intorno alla fine di luglio il club biancoceleste ha ufficializzato l'acquisto del suo nuovo centrocampista e ha chiesto alla federazione spagnola il transfer necessario per farlo giocare in Serie A, ma il Malaga non l'ha concesso e ha bloccato l'affare.

Per questo motivo la Lazio ha deciso di rivolgersi al player’s status della FIFA e ora la desicione spetta al massimo organo del calcio mondiale. Chi vincerà la guerra per Jony?

