Lazio, Sarri prova la carta Insigne: il tesseramento non prima di ottobre

L’unico modo per fare mercato in quel di Formello è puntare sul mercato degli svincolati e aspettare almeno il mese di ottobre. La Covisoc ha bloccato il mercato estivo, ma dopo il 30 settembre può sbloccare le operazioni in entrata per i biancocelesti. Tutto dipenderà dalla Lazio, che nella trimestrale che si chiuderà a fine settembre dovrà dimostrare di rientrare nel rapporto dell’80% tra il costo allargato del lavoro e i ricavi. In tal caso allora i biancocelesti potranno muoversi sul mercato, ma le uniche operazioni che potranno fare fino a gennaio riguarderanno i calciatori svincolati prima della chiusura del mercato estivo. La tentazione per Maurizio Sarri si chiama Lorenzo Insigne, che dopo tre anni vissuti a Toronto si è svincolato dal club canadese ed è pronto a rientrare in Italia. La Lazio - come riporta Il Messaggero - sarebbe pronta a puntare su Insigne facendolo allenare da subito a Formello, situazione concessa al club biancoceleste, per poi tesserare l’ex Toronto appena la Covisoc darà il via libera al mercato. Starà dunque a Insigne decidere se allenarsi almeno 2-3 mesi senza poter scendere in campo pur di tornare a lavorare con Sarri o se scegliere altre strade, con Parma e Fiorentina che hanno già avuto i primi colloqui con l’entourage dell’ex Napoli e Toronto.