Il Papu Gomez è pronto a tornare in campo. Il trequartista argentino, infatti, questa mattina ha firmato il contratto che lo legherà al Padova, club che nella prossima stagione militerà in Serie B. Venerdì, Gomez svolgerà le visite mediche, poi l'ufficialità del trasferimento. Per il Papu si tratta del ritorno in campo dopo la squalifica per doping ricevuta nel 2023, quando vestiva la maglia del Monza.