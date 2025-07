Valentin Carboni in prestito al Genoa, ma a pagare sarà l’Inter: i dettagli della formula

Mancano ancora gli ultimi dettagli, ma Valentin Carboni diventerà presto un nuovo giocatore del Genoa. L'accordo con l'Inter è ormai di fatto raggiunto, il trequartista si trasferirà in Liguria in prestito secco, senza diritto di riscatto, e anzi a pagare saranno i nerazzurri. L'obiettivo è far crescere il più possibile il gioiello argentino, che lo scorso anno è stato fermo a causa della rottura del legamento crociato che ha praticamente cancellato la sua avventura a Marsiglia, e per questo i nerazzurri hanno pensato a una formula molto particolare. L'Inter, oltre a prestare gratuitamente il giocatore, pagherà una serie di bonus fino a un massimo di un milione di euro circa in base all'utilizzo di Carboni: più giocherà e più i nerazzurri pagheranno.