Lazio, Milinkovic: "Qui non mi manca nulla, non penso al mercato"

OGGETTO DEL DESIDERIO

Rassicura se stesso prima ancora che la Lazio e i suoi tifosi: "L'infortunio non è così terribile come dicono - ha detto Sergej Milinkovic-Savic a Espreso -. Non ci penso, so bene quanto ci vuole per recuperare e non vedo l'ora di tornare sul campo tra qualche giorno". Niente lungo stop , dunque, anche se il centrocampista serbo non entra nel dettaglio, così come quando parla di mercato.