Moise Kean potrebbe rimanere alla Fiorentina anche la prossima stagione. Una volta scaduta la clausola di cinquantadue milioni valevole per l'estero fino al 15 luglio, la Viola starebbe pensando di rinnovare il contratto in una data fra il 2029 e il 2030 con un ingaggio che potrebbe toccare quota quattro milioni di euro come riportato da La Gazzetta dello Sport.