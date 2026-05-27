Arbitri e Var, il bilancio stagionale: quello di Cremona è il 31esimo errore in Serie A

Con l’ultima puntata di “Open Var” si è chiusa ufficialmente la stagione delle analisi sugli errori arbitrali riconosciuti dalla CAN, una stagione tutt'altro che facile per i fischietti italiani, travolti dagli scandali fuori dal campo e sempre nell'occhio del ciclone per le decisioni prese sul rettangolo di gioco. Arrivati alla fine del campionato con il "triplice errore" di Cremonese-Como, che è il 31esimo errore pubblicamente riconosciuto nella stagione 2025/26, è ora possibile tracciare un bilancio dell'intera annata e stilare le classifiche definitive degli errori a favore e di quelli contro.