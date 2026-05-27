Arbitri e Var, il bilancio stagionale: quello di Cremona è il 31esimo errore in Serie A
Stagione tutt'altro che facile per i fischietti italiani fra scandali fuori dal campo e prestazioni non eccelse nel rettangolo di gioco: la Juve la più penalizzata
Con l’ultima puntata di “Open Var” si è chiusa ufficialmente la stagione delle analisi sugli errori arbitrali riconosciuti dalla CAN, una stagione tutt'altro che facile per i fischietti italiani, travolti dagli scandali fuori dal campo e sempre nell'occhio del ciclone per le decisioni prese sul rettangolo di gioco. Arrivati alla fine del campionato con il "triplice errore" di Cremonese-Como, che è il 31esimo errore pubblicamente riconosciuto nella stagione 2025/26, è ora possibile tracciare un bilancio dell'intera annata e stilare le classifiche definitive degli errori a favore e di quelli contro.
GLI EPISODI PIÙ ECLATANTI
Il rigore non assegnato al Milan per il fallo di Lucumì su Nkunku in Milan-Bologna;
Il rigore assegnato al Milan per il leggero tocco di Parisi su Gimenez in Milan-Fiorentina;
Il rigore assegnato al Napoli per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo in Napoli-Inter;
Il rigore assegnato alla Fiorentina per il contatto tra Gila e Gudmundsson in Lazio- Fiorentina;
Il rigore non assegnato alla Lazio per la trattenuta di Pongracic su Gila in Lazio-Fiorentina;
Il rigore non assegnato all’Inter per la trattenuta di Comuzzo su Esposito in Inter-Fiorentina;
Il rigore non assegnato alla Juventus per il contatto tra Gila e Conceicao in Lazio-Juventus;
Il gol annullato al Milan per il contatto tra Loftus-Cheek e Candè in Milan-Sassuolo;
Il gol annullato al Napoli per il contatto tra Hojlund e Hien in Atalanta-Napoli;
Il rigore non assegnato al Napoli per il contatto tra Bremer e Hojlund in Juventus-Napoli;
Il cartellino rosso a Kalulu dopo il secondo giallo sull’episodio con Bastoni in Inter-Juventus;
Il rigore non assegnato alla Roma per il tocco di mano di Malinovski in Genoa-Roma;
Il rigore non assegnato all’Inter per il contatto Scalvini-Frattesi in Inter-Atalanta.
LA CLASSIFICA DEGLI ERRORI A FAVORE
Quattro errori a favore per Lazio e Fiorentina prime in classifica, tre invece gli errori pro Napoli e Como, che condividono il secondo posto. Due errori a favore per Milan, Juve, Torino, Bologna, Verona, Genoa, Atalanta e Como. Un solo errore in favore dell’Inter, della Roma e del Sassuolo.
LA CLASSIFICA DEGLI ERRORI CONTRO
In questa graduatoria la Juventus risulta la squadra più penalizzata della stagione con cinque episodi contrari, davanti a Genoa e Inter ferme a quota quattro. Tre gli errori a sfavore per Milan, Pisa, Bologna, Lazio e Napoli. Un solo errore contro Parma, Lecce, Udinese, Cagliari, Fiorentina, Cremonese, Roma.