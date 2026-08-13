La Lazio non si ferma: obiettivo Icardi dopo Frattesi, sondaggio concreto per l'argentino

Il sondaggio è concreto e gli ultimi contatti risalgono alle scorse ore. Il ds Angelo Fabiani è in contatto con il calciatore e con il suo entourage e spinge per portarlo nella Capitale. Gli ostacoli? Prima di tutto convincere al 100% il calciatore, che tornerebbe al volo in Italia, ma spera ancora in una chiamata di un top club o che magari giochi la prossima Champions League. Per lui, a gennaio, si era fatta avanti anche la Juventus, destinazione che avrebbe accettato di buon grado.