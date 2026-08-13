La Lazio non si ferma: obiettivo Icardi dopo Frattesi, sondaggio concreto per l'argentino
L'attaccante 33enne pronto a tornare in Italia, anche se spera in una chiamata di un club che gioca la Champions e c'è il nodo ingaggio. Alternative Pinamonti e Lucca
Lazio, batti un colpo. Anzi, due. Dopo aver chiuso la trattativa per Davide Frattesi, i biancocelesti vanno a caccia del bomber da regalare a Gattuso e i nomi non sono per niente banali. Primo su tutti: Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter, svincolato dopo l'esperienza in Turchia al Galatasaray, è il grande obiettivo per il ruolo di punta centrale.
Il sondaggio è concreto e gli ultimi contatti risalgono alle scorse ore. Il ds Angelo Fabiani è in contatto con il calciatore e con il suo entourage e spinge per portarlo nella Capitale. Gli ostacoli? Prima di tutto convincere al 100% il calciatore, che tornerebbe al volo in Italia, ma spera ancora in una chiamata di un top club o che magari giochi la prossima Champions League. Per lui, a gennaio, si era fatta avanti anche la Juventus, destinazione che avrebbe accettato di buon grado.
Il secondo punto riguarda invece l'ingaggio: Icardi al Galatasaray percepiva circa 10 milioni di euro netti a stagione. Inutile sottolineare che la Lazio non può nemmeno avvicinarsi a quella cifra, anche se evitando l'esborso per il cartellino potrebbe fare un ulteriore passo sul lato dell'ingaggio. Anche se è ovvio che entrambe le parti dovranno fare uno sforzo significativo. Il 33enne è comunque tentato dalla possibilità di essere protagonista assoluto con la maglia della Lazio.
Resta il fatto che dopo un mercato iniziato decisamente a rilento, con tanto di beffa Ivanovic e presa in giro da parte del Lens, ora la Lazio non sta più a guardare. Le alternative a Icardi per il ruolo di attaccante sono rappresentate da Andrea Pinamonti del Sassuolo e da Lorenzo Lucca del Napoli. Per Pinamonti, il club emiliano chiede 15 milioni di euro, i biancocelesti potrebbero cercare l'intesa su un prestito con obbligo di riscatto.
Frattesi alla Lazio, le cifre e i dettagli
Nel frattempo, tutto fatto per l'arrivo di Davide Frattesi dall'Inter. Il centrocampista classe 1999, cresciuto nelle giovanili biancocelesti prima del passaggio alla Roma e poi al Sassuolo, arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni di euro che può diventare obbligo. Le condizioni perché questo avvenga: almeno 25 presenze del calciatore oppure la Lazio classificata tra le prime 10 della Serie A. L'Inter avrà anche il 50% sulla futura rivendita di Frattesi, che ha dato l'ok per un contratto di 5 anni.