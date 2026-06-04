Lazio, torna l’incubo del mercato a saldo zero: rischiano anche Monza, Venezia e Sassuolo

Entro il 1 giugno i club dovevano presentare copia della loro situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo e da quanto filtra questi quattro club non avrebbero rispettato il parametro del costo del lavoro allargato, che misura il rapporto tra le spese sostenute per il personale sportivo (stipendi, ammortamenti e commissioni) e i ricavi del club, compresi quelli commerciali e da diritti televisivi.