Il Lens annuncia Ivanovic e prende in giro la Lazio: tre anni fa toccò al Napoli

Tre anni fa fu il Napoli a finire nel mirino del Lens: tutta 'colpa' di Kevin Danso, difensore austriaco (ora al Tottenham) nel mirino degli azzurri che alla fine rinnovò il contratto. L'accordo fu annunciato sui social dai francesi con un video-sfottò: accompagnata da una tarantella, la clip mostrava alcuni pseudo-messaggi inviati da un "Cortigiano del sud Italia" al giocatore e si chiudeva con lo Stivale che scalciava il cellulare e la scritta "Non andrà dagli italiani". Ora la stessa sorte tocca alla Lazio per Franjo Ivanovic. Il Lens ha infatti ufficializzato l'arrivo dell'attaccante dal Benfica con un video in cui prende palesemente in giro i biancocelesti: il club di Lotito aveva trovato l'accordo con i portoghesi per un prestito con diritto di riscatto ma il croato classe 2003 ha preferito il Lens per giocare la prossima Champions League. Su X si vede Ivanovic in versione Simpson che sceglie il Lens rifiutando tutto ciò che è romano, dalla 'Fontana di Trevic' al cibo italiano. "La società ha fatto di tutto per prenderlo, io stesso ho provato a convincerlo. Con il Benfica era tutto fatto, ma lui alla fine ha scelto il Lens per giocare la Champions. Cosa possiamo farci? Nulla. Qui viene solo chi ha voglia", aveva detto il tecnico della Lazio Gattuso commentando con amarezza il mancato arrivo di Ivanovic.