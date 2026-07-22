Lazio, Romagnoli convocato in ritiro dopo lo stallo con l'Al-Sadd: giovedì le visite mediche

Tutto è riconducibile alla guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran e ai diversi attacchi missilistici che Teheran ha condotto contro il Qatar. Il conflitto ha modificato così il quadro delle regole e il budget dell'Al-Sadd è stato bloccato dalle autorità locali. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare degli ulteriori sviluppi: Romagnoli è ancora un obiettivo del club qatariota e i dirigenti sono già al lavoro per provare a concludere l'operazione.