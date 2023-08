Bonucci, spunta l'occasione Lazio: Sarri lo vuole

NON SOLO BERLINO

Il difensore messo alla porta dalla Juventus cerca squadra e potrebbe restare in Italia. Ma Lotito non ha fretta

Ancora Ferrargosto e poi Leonardo Bonucci dovrà dare una risposta definitiva all'Union Berlino. Il difensore ha capito che sarà impossibile rimanere alla Juventus, nonostante i suoi estremi tentativi di adire anche le vie legali. Il suo tempo in bianconero è finito e ormai anche lui se n'è fatto una ragione. A questo punto per continuare a giocare ad alto livello resta aperta la pista che porta in Germania, anche se nelle ultime ore è nata una nuova possibilità per rimanere in Italia. Secondo quanto racconta il Corsport, infatti, la Lazio sarebbe interessata al capitano (uscente) bianconero.

Vedi anche juventus Juve, Bonucci chiede il reintegro via Pec: risposta negativa In particolare, lo vorrebbe nella Capitale il suo ex allenatore Maurizio Sarri, l'ultimo capace di regalare alla Signora lo scudetto prima dell'arrivo di Pirlo e dell'Allegri-bis. Bonucci sarebbe il rinforzo giusto per la difesa, soprattutto in vista del ritorno in Champions League, dove un uomo della sua esperienza potrebbe fare al caso dei biancocelesti. I contatti tra le parti si sarebbero intensificati negli ultimi giorni.

Vedi anche fiorentina Bonucci pranza con Pradè, la Fiorentina frena le voci di mercato: "Non siamo interessati" Al difensore piacerebbe restare in Serie A e vorrebbe chiudere al più presto, ma Lotito non ha fretta perché prima vuole piazzare alcuni esuberi e chiudere la doppia operazione Rovella-Pellegrini proprio con la Juve. Questa occasione, però, potrebbe essere propizia per parlare anche di Bonucci e accorciare i tempi della cessione.