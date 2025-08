Lazio, oggi incontro Sarri-Fabiani. E il ds attacca: “Quali ferie, certi accattoni non hanno valori”

“Come detto non cediamo nessuno. Il progetto va avanti e il gruppo cresce. Aspetto solo le indicazioni di Sarri sui giocatori che resteranno fuori dalla lista” conferma Fabiani, che dovrà piazzare quei 4-5 esuberi per sbloccare il mercato in entrata a gennaio. Oltre ai già citati Fares e Kamenovic, sicuramente partirà uno tra Hysaj e Lazzari in difesa con l’ex Spal che potrebbe essere il “prescelto” da Sarri in ottica taglio. In attacco Cancellieri sta convincendo il tecnico toscano e nel ballottaggio con Noslin è nettamente in vantaggio, ma qui sarà decisivo il mercato. Per l’olandese la Lazio dovrà incassare poco meno di 15 milioni per evitare una minusvalenza e al momento non ha offerte, mentre per l’ex Parma ci sono stati diversi sondaggi dall’Italia e dall’estero. Davanti a un’offerta da circa 10 milioni la Lazio potrebbe decidere di sacrificare Cancellieri e questo sarà il tema principale dell’incontro odierno tra Sarri e Fabiani. L’altro giocatore in bilico è Toma Basic, il cui ingaggio da oltre 1,5 milioni all’anno blocca però l’uscita e il croato potrebbe rimanere come jolly a centrocampo se non dovessero arrivare offerte a Formello.