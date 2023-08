Bonucci, spunta la Fiorentina e smentisce le voci sulla Nazionale 

PAPARAZZATO

Il centrale bianconero è fuori dai progetti della Juventus: pranzo sospetto con il ds viola Pradé

© Getty Images Un pranzo in Versilia tra Leonardo Bonucci, Daniele Pradé, ds della Fiorentina, e Alessandro Nasi, cugino di Andrea Agnelli e di Lapo Elkann. È andato in scena oggi a Forte dei Marmi: il centrale bianconero è stato paparazzato dei colleghi de Il Tempo e subito sono partite le voci che accostano il 36enne ai viola. L'ex Milan è ampiamente ai margini della Vecchia Signora e sta cercando una nuova sistemazione. I gigliati, dal canto loro, dopo l'arrivo di Mina stanno andando a caccia di un nuovo difensore per arricchire il reparto arretrato a disposizione di Italiano.

Intanto Bonucci, che nelle ultime settimane era stato accostato anche allo staff della Nazionale, è intervenuto sui social. Salutando Mancini e lanciando anche un segnale sul suo futuro a Torino: "Grazie Roberto Mancini per gli splendidi anni trascorsi insieme e per le vittorie entrare nella storia del nostro calcio - si legge -. A oggi stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento, ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l’idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti. In quanto giocatore della Juventus, e rispettando il mio contratto con puntualità e correttezza, vedo l’azzurro rimanere per me solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio e riconoscenza".