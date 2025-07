Lazio, no “obbligato” a 30 milioni per Castellanos. A gennaio Insigne e il rinnovo di Romagnoli

Un no forzato dal blocco del mercato. La Lazio ha respinto i due assalti del Flamengo per Taty Castellanos, che si giocherà con Boulaye Dia il ruolo di titolare al centro dell’attacco nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. Per l’attaccante argentino sono arrivate due offerte dal club brasiliano, la prima da 25 milioni e la seconda da ben 30 milioni di euro, entrambe prontamente rispedite al mittente. La Lazio è obbligata a rifiutare le proposte per i suoi giocatori visto il blocco del mercato e questo discorso vale anche per Castellanos. Nonostante le voci di un possibile spostamento di Noslin al centro dell’attacco, per Sarri è fondamentale avere più opzioni in attacco e almeno fino a gennaio non si muoverà nessuno.