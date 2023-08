Juve, Bonucci chiede il reintegro via Pec: risposta negativa

BRACCIO DI FERRO

Adesso il difensore bianconero potrebbe rivolgersi al Collegio arbitrale per chiede un maxi indennizzo

Rischia di iniziare una battaglia legale tra Leonardo Bonucci e la Juventus. Stando a quanto riporta la Gazzetta, il legale del difensore bianconero, infatti, avrebbe mandato via Pec una richiesta alla società per reintegrare in rosa l'ormai ex capitano. La risposta da parte della dirigenza torinese è stata negativa e a questo punto lo stesso Bonucci potrà rivolgersi al Collegio arbitrale per chiedere un indennizza, che nel suo caso potrà essere di 2 milioni di euro.

Insomma, sale sempre di più la tensione tra Bonucci e la Juve. Il centrale ha cercato in tutti i modi di tornare a mettersi a disposizione di Allegri, ma la società è rimasta irremovibile sulla sua decisione: l'avventura tra il giocatore e la Signora è arrivata al capolinea e Leo dovrà cercarsi una nuova sistemazione per la stagione alle porte. La "diffida" per il reintegro è stata rimandata al mittente, visto che secondo la Juve la sua esclusione è una scelta tecnica e lui stesso può continuare ad allenarsi regolarmente alla Continassa, anche se con gli altri "esuberi".

A questo punto, basandosi sulla messa in disparte, Bonucci punta o alla risoluzione del contratto o all'indennizzo, ma di sicuro la speranza di ricucire il rapporto è miseramente naufragata. Con tanta amarezza da parte sua, come evidenziato nel post social scritto in occasione della recente sfida in famiglia allo Stadium.