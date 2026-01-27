MANOVRE BIANCOCELESTI

Daniel Maldini pronto per Sarri: visite mediche e firma con la Lazio

Il trequartista ex Atalanta si metterà subito a disposizione del nuovo tecnico

27 Gen 2026 - 10:00
© Getty Images

© Getty Images

Daniel Maldini è pronto per diventare un nuovo calciatore della Lazio. Il trequartista ex Atalanta, infatti, si è presentato stamattina presto a Villa Mafalda, la clinica di riferimento del club biancoceleste, per sostenere le visite mediche di rito.

Una volta terminate, poi, il figlio d'arte si recherà a Formello per firmare il contratto e iniziare a prendere confidenza con la nuova realtà mettendosi subito a disposizione di Maurizio Sarri e puntando a essere in campo già contro il Genoa nel match di venerdì sera all'Olimpico.

daniel maldini
lazio

Ultimi video

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:17
Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

00:28
Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

00:39
Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

01:45
Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

I più visti di Lazio

Loftus-Cheek e Fabiani

Clamoroso Lazio, denuncia ai carabinieri: "Trattative Loftus e Samardzic sabotate"

Lotito chiude la telenovela Romagnoli: "Con Sarri confronto, non scontro". Poi la risposta a Zaccagni

Alessio Romagnoli

Lazio, Romagnoli è un caso: vuole parlare con Sarri, cosa succede ora

 Alessio Romagnoli

La Lazio fa marcia indietro: "Romagnoli mai sul mercato, resta"

Tare, da Klose a SMS: i 18 migliori colpi in 18 anni di Lazio

Sarri, no a offerta faraonica dagli Emirati: ora vuole garanzie da Lotito

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:00
Il Milan cerca Puljic: chi è il difensore del Bayern Monaco
09:10
Brasile, Lula scherza con Ancelotti: "Vieni ad allenare il Corinthians"
08:07
Lazio, visite mediche per Daniel Maldini
23:26
Inter, Jakirovic: "Il più grande passo della mia carriera"
23:18
Lazio, il Monaco interessato a Noslin