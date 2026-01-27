Daniel Maldini pronto per Sarri: visite mediche e firma con la Lazio
Il trequartista ex Atalanta si metterà subito a disposizione del nuovo tecnico
© Getty Images
Daniel Maldini è pronto per diventare un nuovo calciatore della Lazio. Il trequartista ex Atalanta, infatti, si è presentato stamattina presto a Villa Mafalda, la clinica di riferimento del club biancoceleste, per sostenere le visite mediche di rito.
Una volta terminate, poi, il figlio d'arte si recherà a Formello per firmare il contratto e iniziare a prendere confidenza con la nuova realtà mettendosi subito a disposizione di Maurizio Sarri e puntando a essere in campo già contro il Genoa nel match di venerdì sera all'Olimpico.