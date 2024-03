Juventus, Zirkzee primo nome in caso di cessione di Vlahovic

manovre bianconere

Dopo Milan e Napoli, anche la Juventus interessata a Joshua Zirkzee del Bologna. Ma tutto dipende dal futuro di Vlahovic

Piace a Milan e Napoli ma piace anche alla Juventus: insomma, Joshua Zirkzee piace un po' a tutti. D'altronde il classe 2001 olandese è la punta di diamante del Bologna che sta inseguendo una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League, in questa stagione ha mostrato tutto il talento che gli era stato sempre riconosciuto ma non aveva ancora messo in campo con questa qualità, con questa costanza. Capacità di legare il gioco, capacità di difendere in area se serve ma soprattutto qualità offensive, sia con la palla tra i piedi che nel vedere la porta: siamo a 11 gol e 6 assist nelle 30 partite stagionali.

La Juve, dicevamo. Sì perché secondo il Corriere dello Sport anche i bianconeri si sono messi pazientemente in coda nella fila di quelli che cercano di capire cosa farà Zirkzee da grande. Il Bayern Monaco, da cui il Bologna lo aveva prelevato, ha un diritto di prelazione: per 40 milioni potrebbe riportarlo in Baviera e nessuno potrebbe dire niente. Ma il Bayern sembra avere altri piani e non punta su di lui né come attaccante del futuro né come asset da cedere per fare plusvalenza.

Ecco allora perché le squadre italiane ci sperano. Col Milan che sembra in vantaggio, visto che lavora su Zirkzee da tempo e deve pensare al dopo Giroud; seguito dal Napoli, che dovrà sostituire Osimhen; e poi c'è la Juve che prima, però, dovrebbe cedere Vlahovic. Lo snodo decisivo per vedere l'olandese in bianconero è proprio la prospettiva di una fumata nera nei colloqui per il rinnovo di contratto col serbo che, è bene ricordarlo, anche l'anno scorso era sulla lista dei cedibili (Allegri avrebbe voluto Lukaku) ma poi non se n'è fatta niente anche per via dello stipendio da 7 milioni.

Una parte in questo incastro-Zirkzee l'avrebbe anche Thiago Motta, colui che ha fatto definitivamente sbocciare il giocatore. Se il tecnico restasse al Bologna, cambierebbe poco in questo discorso: l'attaccante andrebbe nella squadra che gli garantirebbe il migliore rapporto progetto sportivo/ingaggio. Ma se Motta cambiasse squadra (è stato accostato, guarda caso, proprio a Milan, Napoli e Juve), allora anche Zirkzee potrebbe seguirlo...

Vedi anche juventus Huijsen: "Juventus, torno per restare. Ma desso voglio vincere con la Roma"