Huijsen: "Juventus, torno per restare. Ma desso voglio vincere con la Roma"

Il giovane difensore olandese si vede in bianconero: "Mi metterò a disposizione. È il primo grande club che ha creduto in me, non posso che avere parole di gratitudine"

Dean Huijsen è il presente e della Roma e, molto probabilmente, il futuro della Juventus. Il giovane difensore olandese, ma spagnolo di passaporto tanto che giocherà con la maglia dell'Under 21 iberica, è in prestito nella Capitale, ma in estate farà ritorno a Torino. Per restarci. "La Roma non ha alcuna opzione d’acquisto. Dal calcio però ho imparato una cosa, non si sa mai ciò che può succedere. Di certo c’è solo che torno alla Juve e mi metterò a disposizione. È il primo grande club che ha creduto in me, non posso che avere parole di gratitudine", ha detto.

Vedi anche juventus Il piano di rilancio della Juventus: Champions, taglio dei costi e investimenti mirati Eppure, con la maglia della Juve ha una sola presenza quest'anno nonostante le belle parole spese dallo stesso Allegri. Perché? "Sinceramente non lo so. So solo che quando mi hanno offerto di andare alla Roma l’idea mi è piaciuta molto, perché è un gran club e poi se ti chiama uno come Mourinho è difficile dire di no. Ho pensato che se mi chiamavano era perché avevano bisogno. Poi il resto me lo sono conquistato. Ogni minuto giocato è frutto di lavoro e sacrificio", ha aggiunto alla Gazzetta.

Anche passando da Mourinho, che lo aveva voluto fortemente, a De Rossi. "Penso sia un buon segno. È ciò a cui mi riferivo quando parlavo di conquista. Mi sono adattato rapidamente al cambio, anche perché si tratta di due tecnici e persone eccezionali. Sono circondato da grandi compagni: mi diverto, imparo".

E vinco, verrebbe da dire. La Roma sta volando, sia in campionato, sia fuori dall'Italia. "Sì, stiamo bene, vediamo dove possiamo arrivare. L’obiettivo ovviamente è la Champions. La sfida col Milan in Europa League? Due partite che io sono costretto a saltare perché non sono in lista, tiferò dalla tribuna. Ce la giochiamo, possiamo passare".