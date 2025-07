Al Nassr: ufficiale Jorge Jesus nuovo allenatore

L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ha annunciato il proprio nuovo allenatore. Si tratta del portoghese Jorge Jesus. "‎Jorge Jesus è il nuovo allenatore della prima squadra dell’Al-Nassr. Ha firmato un contratto per una sola stagione. ‎Auguriamo a lui e al suo staff il successo nel loro percorso con Al-Nassr", la nota del comunicato arabo. Jorge Jesus era reduce dall’esperienza sempre in Arabia Saudita con l’Al-Hilal (ora di Simone Inzaghi), guidato per due stagioni dal 2023 al 2025 e con il quale ha vinto campionato e coppa nel 2023/2024.