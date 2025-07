Vlahovic condiziona il mercato Juve ma siamo ancora al muro contro muro

La cifra richiesta da Dusan per la risoluzione è intorno ai 10 milioni di euro. La Juve non è d'accordo e il giocatore ha tutto l'interesse a rimanere prendendo fino alla fine del contratto i 12 milioni che gli spettano, premi e bonus inclusi. Da parte bianconera c'è invece la volontà di cederlo al migliore offerente per poi usare il tesoretto per muoversi sui suoi obiettivi in attacco.