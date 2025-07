Juve, tre giorni per il futuro di Conceiçao: il Porto apre allo sconto

Conceiçao aspetta la Juve, la sua posizione è piuttosto chiara e per questo il Porto ha aperto a un possibile sconto sulla clausola rescissoria. I portoghesi sono pronti ad accettare anche una cifra vicina ai 25 milioni di euro dai bianconeri per lasciar partire il classe 2002, il tutto però dipende dalle tempistiche. Da martedì infatti il Porto avrà una forza contrattuale ben diversa con l’aumento della clausola a 45 milioni. Conceiçao vuole la Juve, ma aspetta anche un segnale da Torino. “Chico” non sta aprendo a nessuna società interessata, consapevole che i bianconeri troveranno il modo di definire l’accordo con il Porto. Se però la Juve non dovesse esercitare la clausola o trovare l’accordo per l’acquisto, allora Conceiçao potrebbe iniziare a valutare altre opzioni. L’offerta bianconera è arrivata a 22 milioni, cifra che sommata alla spesa del prestito si avvicina molto alla clausola. Questo rimane il grande vincolo della trattativa, la Juve vuole arrivare ai 30 milioni della clausola tra prestito e riscatto. A queste condizioni il Porto non lascerà partire Conceiçao, i portoghesi hanno già aperto a un primo sconto e possono arrivare a 25 milioni. I contatti nelle prossime ore serviranno per limare questa distanza, possibilmente anche con l’inserimento di alcuni bonus per trovare l’intesa definitiva.