Juventus, scelto il nuovo direttore tecnico: è François Modesto

Classe 1978, francese originario di Bastia, ultima esperienza al Monza dopo essere stato in Italia anche da calciatore con la maglia del Cagliari a cavallo degli anni 2000: è questo l’identikit di François Modesto, l'uomo scelto dal direttore generale Damien Comolli per ricoprire il ruolo di direttore tecnico della Juventus e diventare il principale punto di riferimento per Tudor e la squadra a partire dal raduno in programma il 24 luglio alla Continassa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega che Modesto è stato scelto dopo un’attenta valutazione che ha coinvolto anche altri due profili, entrambi ex juventini: Javier Ribalta (che è stato insieme a Tudor a Marsiglia) e Marco Ottolini (attuale uomo mercato del Genoa).