Juve-Psg, la trattativa per Kolo Muani entra nel vivo: conferma in salita. Ore decisive per Conceiçao

Dopo la chiusura del Mondiale per Club (stasera è prevista la finale tra Chelsea e Psg, diretta su Canale 5 dalle 21), la Juventus affonderà il colpo allo scopo di trattenere Randal Kolo Muani. I bianconeri, che pure si sono tutelati ingaggiando David a parametro zero, si siederanno al tavolo col Psg per trovare una soluzione per la punta francese: al momento i bianconeri non vogliono sborsare troppi milioni per trattenere l'ex Eintracht Francoforte. Comolli è disposto a un nuovo prestito oneroso, o a un prestito con di riscatto. Niente obbligo appunto, o acquisto a titolo definitivo: una posizione opposta a quella dei francesi, che vorrebbero incassare subito almeno 40 milioni di euro per non sentir più parlare del 26enne. Lo scenario appena descritto rende la permanenza di Kolo Muani a Torino decisamente in salita.