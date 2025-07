Fiorentina, Barak rivela: "Pioli mi voleva al Milan"

Antonin Barak ha fatto rientro a Firenze dopo un anno in prestito in Turchia, al Kasimpasa, e ora vuole provare a rilanciarsi dopo una stagione a dir poco deludente. Il centrocampista ceco ha rivelato a Livesport Daily di credere nelle sue chance di convincere il nuovo tecnico viola, Stefano Pioli: "Qualche anno fa mi voleva al Milan, ma purtroppo all'ultimo momento non è andata bene, quindi da quello che immagino non dovrei essere fuori dai suoi piani. L'Italia mi mancava e in Turchia ho capito cosa potevo perdere e mi sono reso conto che valeva davvero la pena lottare per questo".