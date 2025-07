Conceiçao-Juve, affare ai dettagli col Porto: si chiude a ore. Decisiva una rinuncia dell'esterno

In compenso, riferiscono sempre dal Portogallo, l'esterno d'attacco vedrà lievitare il suo ingaggio, arrivando a toccare quota 5-6 milioni di euro rispetto ai 2,5 netti percepiti finora. In questo modo il dg Comolli rimborserebbe Conceiçao per la rinuncia che abbiamo spiegato sopra. Per la fumata bianca manca pochissimo: entro la giornata di oggi potrebbe già arrivare l'ufficialità. In attesa dell'approdo di Modesto come nuovo direttore tecnico, la Juventus si siederà al tavolo col Psg per trattare la permanenza a Torino di Kolo Muani. Un qualcosa di complicato vista l'intenzione dei parigini di cedere immediatamente il cartellino senza optare per un nuovo prestito con diritto di riscatto.