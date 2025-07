Genoa-Valentin Carboni, ci siamo: dall'Inter in prestito secco

Manca solo la firma per ufficializzare l'accordo tra Inter e Genoa per il passaggio di Valentin Carboni in rossoblu. L'attaccante argentino classe 2003 andrà in Liguria con la formula del prestito secco e punterà a riscattarsi dopo un 2024/2025 condizionato dall'infortunio al ginocchio. Nell'ottica di questa operazione rilancio, l'Inter ha previsto una formula particolare: un prestito gratuito per una stagione fino a giugno 2026, durante il quale il Genoa riceverà dei bonus dall'Inter in base alle presenze del giocatore, fino a un massimo di un milione di euro.