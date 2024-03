Napoli, un poker di big per Osimhen: la Premier lo stuzzica, il Psg può beffare tutti

NAPOLI

La punta con le valigie in mano a Napoli: gli azzurri attendono il maxi-assegno

La storia tra il Napoli e Victor Osimhen è destinata a chiudersi la prossima estate. Tra le parti c'è un patto non scritto: chi porterà 130 milioni di euro a De Laurentiis a giugno (cifra pattuita nel rinnovo risalente allo scorso dicembre) si aggiudicherà il nigeriano. Scontato che il 25enne si dirigerà all'estero, con quattro pretendenti già delineate: Chelsea, Arsenal, Psg e Manchester United.

Con 13 gol in 24 partite, complice la stagione negativa del Napoli, Osimhen non sta di certo vivendo l'annata più felice all'ombra del Vesuvio. Lui, capace di cambiare letteralmente faccia agli azzurri, ha intenzione di misurarsi nel campionato più difficile al mondo, ossia quello la Premier League. Ma attenzione al Psg, alla ricerca di volti 'pesanti' per rinforzare l'attacco dopo l'addio di Mbappé: Al-Khelaifi punta a convincere il nigeriano a suon di milioni.

Milioni che può mettere sul piatto pure Ratcliffe: in estate condurrà il suo primo mercato alla guida del Manchester United, e presentarsi con un colpo da novanta come Osimhen galvanizzerebbe non poco i Red Devils. Senza dimenticare il notevole apporto in campo, visto che Hojlund sta faticando, e non poco, da prima punta. Chelsea e Arsenal però sembrano essere un passo davanti a tutti: i Blues in particolare, si sono mossi con largo anticipo. Protagonisti di una stagione tribolata, per i londinesi allenati da Pochettino il buon Victor rappresenterebbe il volto da cui ripartire. Arteta invece si ritroverebbe in casa un elemento perfetto da incastonare in un sistemare già rodato. Attenzione però alla concorrenza di Gyokeres, punta svedese e stella dello Sporting Lisbona, anch'esso obiettivo sensibile dell'Arsenal.