Vlahovic nel mirino anche di Real e Tottenham ma lui vuole restare 

JUVENTUS

Il caso del serbo è ormai l'intrigo dell'estate 2023, tra la trattativa con il Chelsea per Lukaku e l'interesse di altri club europei

Dusan Vlahovic resterebbe volentieri alla Juventus ma non si impunterebbe in caso di cessione. Bianconeri e Chelsea si ritroveranno dopo il weekend per capire se ci possano essere margini per limare la differenza tra quanto richiesto dalla Juve (40 milioni) e quanto offerto dai londinesi (20), lavorando sui bonus nell'ambito dello scambio con Lukaku. Bonus raggiungibili o meno, la trattativa non andrà in porto se una parte non abbassa le pretese o l'altra non le alza. Le parti, insomma, sono ancora lontane e la volontà del giocatore di restare spinge sempre di più i tifosi bianconeri a tifare per la sua conferma.

Allegri, però, vuole Lukaku e non è un mistero. Nel caso non vada in porto l'affare con il Chelsea, non ci sono però tante alternative per l'attacco se il serbo dovesse partire. Certo, i soldi ricavati dalla sua cessione garantirebbero un buon tesoretto ma quante punte del suo livello (raggiungibili dal punto di vista economico) ci sono in giro? Ecco perché, in casa bianconera, si pensa solo a risolvere l'intrigo con il Chelsea.

Vlahovic è comunque nel mirino di due squadre che cercano una punta. E non sono due squadre da poco: Real Madrid e Tottenham. I blancos hanno perso Benzema e non l'hanno ancora sostituito perché hanno in testa solo Mbappé, l'altro grande tormentone estivo. Le difficoltà nella trattativa con il Psg spingono Florentino a guardarsi intorno e il serbo della Juve è un nome caldo. Gli Spurs, invece, devono sostituire Kane, destinato al Bayern. Anche in questo caso si sta valutando seriamente l'opzione Vlahovic. L'attaccante bianconero, insomma, è considerato dai grandi club europei al livello delle migliori punte mondiali. Forse alla Juve dovrebbero rifletterci un po' prima di privarsene. Ma probabilmente è già troppo tardi e la decisione di lasciarlo andare è già stata presa.