La storia corre sui sentieri del Giir di Mont: campagna iscrizioni in pieno svolgimento

CORSA IN MONTAGNA

La trentesima edizione dello storico appuntamento della Valsassina è la prima delle cinque tappe italiane di Valsir Mountain Running World Cup

© Archivio Giir di Mont/Francesco Bergamaschi Sono aperte le iscrizioni per il Giir di Mont, la grande classica della corsa in montagna la cui trentesima edizione andrà in scena l’ultimo fine settimana di luglio (sabato 27 e domenica 28) con partenza e arrivo a Premana, in Valsassina (al confine tra le provincia di Lecco e quella di Bergamo). L’appuntamento è fissato per sabato 27 e domenica 28 luglio nell’incantevole cornice di Premana (paesino che in questa occasione diventa la capitale mondiale del mountain running) e dei suoi tredici alpeggi allestiti a festa e affollato nel cuore dell’estate da una vera e propria torcida di appassionati, capaci di mettere il turbo e fornire una straordinaria spinta motivazionale ai più brillanti campioni della disciplina come al più affaticato degli amatori. La prova clou del programma - quella da 32 chilometri - sarà la prima tappa delle cinque Gold Label di Valsir Mountain Running World Cup previste in territorio italiano. Partita la prima settimana di maggio, la campagna iscrizioni per il Giir di Mont 32 KM chiuderà al raggiungimento dei seicento iscritti. Per il Giir di Mont 18 KM il sold out è invece fissato a quota quattrocento iscritti.

© Archivio Giir di Mont/Marco Gulberti

Ad aprire il programma di gare sarà sabato 27 luglio il Giir di Mont Young, che vedrà gareggiare nel pomeriggio bambini e ragazzi da zero a diciotto anni. Domenica 28 spazio ai grandi e al Giir di Mont da 32 chilometri e 2400 metri di dislivello positivo che - toccando uno dopo l’altro attraverso i tredici alpeggi (i Mont, appunto) che fanno da corona in quota all’abitato di Premana - assegna a il Trofeo Banca della Valsassina. Tre salite e altrettante discese molto tecniche e impegnative accompagnate passo dopo passo da un numerosissimo quanto entusiasmante pubblico, sparso lungo tutto la… collezione di alpeggi premanesi. In contemporanea alla prova regina si svolgerà il Giir di Mont 18 KM, versione ridotta del percorso classico che - con i suoi 1100 metri di dislivello positivo - ha incontrato negli ultimi anni il favore dei praticanti della disciplina più classica della corsa sui sentieri, allargando alla base dei candidati e concedendo a molti la possibilità di vivere la magica del Giir su una traccia meno impegnativa, mantenendo la stessa partenza e arrivo della prova clou sulla mitica passerella del rush finale. Confermato anche per quest'anno il C.A.M.P. Team di Mont per radunare gli amici e correre sui rinomati sentieri cercando di aggiudicarsi il titolo in squadra.

© Archivio Giir di Mont/Francesco Bergamaschi

Le principali novità della trentesima edizione riguardano un tema sempre caro al comitato organizzatore: la sicurezza degli atleti e quella dei numerosi volontari e delle associazioni coinvolte nella gestione del percorso. Un confronto sempre propositivo con queste ultime ha portato a introdurre due innovazioni fondamentali che hanno l’obiettivo di migliorare l'esperienza di tutti coloro che vivono il Giir di Mont, cercando per quanto possibile di prevedere e scongiurare situazioni di pericolo. A partire da questa edizione il tempo massimo per concludere la gara è fissato in sette ore. Oltre a questo, viene spostato in avanti (solo in termini di distanza lineare, non di tempo, elevandone quindi la difficoltà) il secondo dei due cancelli orari che - invece di essere posto al 23esimo chilometro (Alpe Premaniga) sarà collocato al 25esimo chilometro (Alpe Solino), mantenendone invariata la chiusura: cinque ore e 15 minuti dopo il via. Una modifica che - in buona sostanza - rende la missione finisher ancora più impegnativa.

Dopo Premana, Valsir Mountain Running World Cup visterà altre quattro volte il nostro Paese (che ospita quasi il cinquanta per cento del calendario) nella parte finale dell'estate e poi in pieno autunno per altrettanti appuntamenti Gold Label, abbinati in due fine settimana distinti e... multidisciplinari: il Vertical Nasego di sabato 31 agosto e il Trofeo Nasego di domenica 1. settembre a Casto (provincia di Brescia), il KM Verticale Chiavenna Lagùnc di sabato 12 e il Val Bregaglia Trail di domenica 13 ottobre.

Modalità di iscrizione, regolamenti, tracce GPS dei percorsi e tutte le informazioni su www.giirdimont.it