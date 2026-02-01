Juve, l'arrivo di Holm al J Medical: ecco il nuovo difensore di Spalletti

La Juventus non si ferma. Le ultime ore della sessione invernale di mercato sono decisive per i bianconeri, che stanno continuando nelle operazioni per migliorare la rosa in vista della seconda parte di stagione. In mattinata, al JMedical sono arrivati Boga (dal Nizza) e il giovane talento Licina (dal Bayern Monaco) per le visite mediche. In attesa di capire come si svilipperà il discorso relativo a Kolo Muani, i bianconeri hanno chiuso un'altra operazione, quella che riguarda lo scambio di prestiti con il Bologna per le corsie esterne. Holm, dopo le visite mediche di rito, è pronto a diventare un giocatore bianconero, mentre Joao Mario farà il percorso inverso e cercherà spazio in Emilia agli ordini di Vincenzo Italiano.