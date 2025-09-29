Vlahovic-Bayern ritorno di fiamma: i tedeschi studiano il colpo a zero

Oggi però tra Bayern e Vlahovic potrebbe esserci un ritorno di fiamma. I tedeschi infatti vorrebbero inserire in rosa un altro attaccante importante che possa, in futuro, sostituire Harry Kane. Il futuro prossimo dell'ex Tottenham potrebbe infatti non essere all'Allianz Arena: nel contratto del bomber inglese c'è infatti una clausola da 65/70 milioni di euro che si attiverà dall'estate 2026 e già diversi club (compresi gli Spurs) si starebbero informando sulle intenzioni di Kane.



Quella di Vlahovic-Bayern Monaco è una pista confermata anche da un esperto del mercato come Fabrizio Romano: "Il Bayern sta valutando l'acquisto di un altro attaccante nel 2026 e ha contattato Dušan Vlahović per informarsi sulla sua situazione. Al momento non ci sono offerte, la trattativa è ancora in una fase di studio. Anche diversi altri club stanno tenendo d'occhio Vlahović".