Vlahovic-Bayern ritorno di fiamma: i tedeschi studiano il colpo a zero

I bavaresi erano sul serbo già nel 2022, poi Dusan approdò alla Juve. Ora potrebbe rappresentare una vera e propria occasione

29 Set 2025 - 18:09

Il mercato si è chiuso da meno di un mese ma in casa Juventus continua a tenere banco il fascicolo Dusan Vlahovic. Non sono bastate nemmeno le parole di Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations della Juventus, ("sarà un giocatore della Juve fino al 30 giugno 2026") a placare le voci su un possibile trasferimento del serbo.

Nelle ultime ore infatti dalla Germania arrivano voci di un possibile interessamento del Bayern Monaco per l'ex Fiorentina. In particolare a riportare la notizia è il quotidiano Bild che ricorda come Vlahovic fosse nel mirino dei bavaresi già nel 2022, quando Robert Lewandowski salutò Monaco di Baviera in direzione Barcellona. Al tempo la richiesta di oltre 80 milioni da parte della Viola sembrò eccessiva e Vlahovic si vestì di bianconero.

Oggi però tra Bayern e Vlahovic potrebbe esserci un ritorno di fiamma. I tedeschi infatti vorrebbero inserire in rosa un altro attaccante importante che possa, in futuro, sostituire Harry Kane. Il futuro prossimo dell'ex Tottenham potrebbe infatti non essere all'Allianz Arena: nel contratto del bomber inglese c'è infatti una clausola da 65/70 milioni di euro che si attiverà dall'estate 2026 e già diversi club (compresi gli Spurs) si starebbero informando sulle intenzioni di Kane.

Quella di Vlahovic-Bayern Monaco è una pista confermata anche da un esperto del mercato come Fabrizio Romano: "Il Bayern sta valutando l'acquisto di un altro attaccante nel 2026 e ha contattato Dušan Vlahović per informarsi sulla sua situazione. Al momento non ci sono offerte, la trattativa è ancora in una fase di studio. Anche diversi altri club stanno tenendo d'occhio Vlahović".

La condizione di svincolato rende Vlahovic uno dei nomi più caldi in ottica mercato 2026: il serbo già da gennaio potrà firmare a parametro zero per un’altra squadra. Come fatto intendere tra le righe da Chiellini l'avventura di Vlahovic in bianconero non finirà prima del termine della stagione, ma non si protrarrà nemmeno oltre il 30 giugno 2026. 

