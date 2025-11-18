Logo SportMediaset

Mercato

Serie D, il Chieti esonera il tecnico Silva

18 Nov 2025 - 19:16

Periodo a dir poco tormentato per il Chieti: dopo le sassate al pullman domenica scorsa dopo la sconfitta di Recanati - sono in corso le indagini della Digos - secondo alcune indiscrezioni, nella mattinata di oggi è arrivato lo stop definitivo alla trattativa che avrebbe portato Attilio Di Stefano a rilevare quote societarie del Chieti calcio. Ma le novità significative si registrano anche sul fronte tecnico: Massimo Silva lascia la panchina neroverde dopo appena due giornate di campionato. I risultati negativi non hanno dato ragione alle scelte del tecnico. Chiamato per raddrizzare una situazione già molto complessa, questa volta Silva non è riuscito nell'impresa. L'allenamento di ieri pomeriggio è stato diretto Paolo D'Ercole. Mentre si attende il ritorno in panchina di Francesco Del Zotti che era stato sollevato dall'incarico prima dell'arrivo di Silva sulla panchina teatina. 

