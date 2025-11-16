Juve, quando l'algoritmo cambia i piani: Comolli non si fida più di chi ritorna dall'Arabia Saudita

Poi succede, come spiega Tuttosport, che anche l'algoritmo possa essere interpretato. La Juve sembrava intenzionata a muoversi sul mercato arabo per riportare in Italia qualche elemento tra gli ex della Serie A che avevano deciso di svernare in Saudi League. Nella fattispecie Brozovic e Kessie, elementi che avrebbero potuto dare un contributo importante in un settore, il centrocampo, che ha oggettivamente bisogno di qualche rinforzo. Invece, grazie alla tecnologia, si è scoperto che l'intensità del campionato arabo è incomparabile con quella della Serie A e che quindi, chiunque dovesse fare il percorso inverso tornando in Italia, non avrebbe le qualità necessarie per poter competere ai più alti livelli. O forse è solo perché gli stipendi, da quelle parti, sono incompatibili con i nostri. Ma è meglio dare la responsabilità all'algoritmo...