Milan, cresce la fiducia per il rinnovo di Saelemaekers

I dialoghi tra il Milan e l'entourage di Alexis Saelemaekers per il rinnovo proseguono senza sosta. Secondo quanto riportato da Milan News, le parti sono in contatto costante anche se non c'è ancora una data per l'incontro decisivo che potrebbe chiudere le trattative. Cresce comunque l'ottimismo, visto che sia il club sia il belga vogliono proseguire insieme. L'attuale contratto del numero 56 rossonero scade a giugno del 2027 e la società avrebbe proposto un prolungamento di altri quattro anni con opzione per il quinto e rialzo dell'ingaggio. Saelemaekers avrebbe accettato la proposta: grazie a Massimiliano Allegri, l'esterno ha ritrovato un ruolo importante all'interno della squadra e non ha alcuna intenzione di lasciare il Diavolo.