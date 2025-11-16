Mercato Juventus, caccia al regista: osservato speciale Rodrigo Mendoza dell'Elche, il "nuovo Pedri"

La Juventus ha chiaro un obiettivo in sede di mercato, che sia per questa stagione o già per la prossima, ovvero rinforzarsi a centrocampo. Da tempo, prima con Motta poi con Tudor e adesso con Spalletti, l'esigenza di avere un regista capace di dettare i tempi con qualità è evidente e la società sta provando a muoversi per tempo per non farsi nuovamente trovare impreparata. Mentre i tifosi sognano e sperano un nome altisonante, la dirigenza della Juventus è al lavoro per assicurarsi un talento già formato ma anche futuribile che piace alle big di mezza Europa: Rodrigo Mendoza, classe 2005 dell'Elche e nel giro delle nazionali giovanili spagnole.