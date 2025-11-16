Logo SportMediaset

Mercato Juventus, caccia al regista: osservato speciale Rodrigo Mendoza dell'Elche, il "nuovo Pedri"

Il regista dell'Elche classe 2005 ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Piace alle big d'Europa

di Max Cristina
16 Nov 2025 - 11:21

La Juventus ha chiaro un obiettivo in sede di mercato, che sia per questa stagione o già per la prossima, ovvero rinforzarsi a centrocampo. Da tempo, prima con Motta poi con Tudor e adesso con Spalletti, l'esigenza di avere un regista capace di dettare i tempi con qualità è evidente e la società sta provando a muoversi per tempo per non farsi nuovamente trovare impreparata. Mentre i tifosi sognano e sperano un nome altisonante, la dirigenza della Juventus è al lavoro per assicurarsi un talento già formato ma anche futuribile che piace alle big di mezza Europa: Rodrigo Mendoza, classe 2005 dell'Elche e nel giro delle nazionali giovanili spagnole.

Il contratto di Mendoza con il club spagnolo è valido fino al 2028 ma presenta una clausola rescissoria tutto sommato abbordabile: 20 milioni di euro. Cifra importante considerando i 20 anni del giocatore e una carriera ancora da costruire a livello internazionale, ma anche un investimento fattibile con la giusta convinzione per provare ad assicurarsi un talento che in Spagna considerano già una sorta di nuovo Pedri. Non a caso su Mendoza si sono già mosse le big d'Europa come Real Madrid e Manchester City. Nella scorsa estate anche Cesc Fabregas lo avrebbe voluto al Como, ma l'Elche - neopromosso in Liga - è riuscito a trattenerlo.

Vlahovic, non c'è lesione. Ma resta in dubbio per la Fiorentina

Le caratteristiche di Rodrigo Mendoza sono quelle classiche di un regista moderno in mezzo al campo: tempi di gioco, visione e tecnica di ottimo livello. Perfetto evidentemente anche nello scacchiere di Luciano Spalletti considerando eventualmente un ritorno alla linea a cinque di centrocampo con Thuram e Locatelli (o McKennie) a guardare le spalle al regista liberandogli area d'azione.

Un'opzione da non sottovalutare in vista di giugno, salvo clamorose accelerazioni. Mendoza però non è l'unico nome sul taccuino dela dirigenza della Juventus: piacciono Bernabé del Parma e Bouaddi del Lille.

