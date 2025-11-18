Insigne vuole la Lazio, Parma e Fiorentina alla finestra

A un mese e mezzo dall'inizio del mercato iniziano già a prendere forma le prime strategie e alcune sembrano già definite, come quella della Lazio che sarebbe orientata a riportare in Italia Lorenzo Insigne, svincolato dopo l'ultima esperienza al Toronto. L'esterno d'attacco e Sarri sarebbero in contatto da settimane, aspettando il via libera che permetterebbe alla Lazio di sbloccare il mercato e tesserare nuovi giocatori. In seconda fila, pronte a fiondarsi sul giocatore nel caso in cui ci fossero intoppi tra lui e i biancocelesti, ci sarebbero il Parma e la Fiorentina, più defilata.