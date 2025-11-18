Juve, torna di moda Xhaka: Comolli pronto all'assalto a gennaio

Dopo averlo sedotto e abbandonato in estate, frenata da età e costi dell'operazione, la Juventus torna sui suoi passi e a gennaio è pronta a dare l'assalto a Granit Xhaka che nel frattempo ha lasciato il Bayer Leverkusen e sta facendo le fortune del Sunderland, sorprendente quarto in Premier League. Secondo TuttoSport, infatti, Comolli si sarebbe convinto che il 34 svizzero è il regista giusto per il 4-3-3 che Luciano Spalletti sta pensando per rimodellare la sua Juve. Il club inglese non pare intenzionato a mettersi di traverso e con una quindicina di milioni (quelli spesi in estate) darebbe il via libera al centrocampista che sogna di chiudere la carriera in una big europea che gioca la Champions League.