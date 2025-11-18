Juve, torna di moda Xhaka: Comolli pronto all'assalto a gennaio

Servono almeno 15 milioni e il Sunderland non si opporrebbe alla cessionedi Andrea Ghislandi
© Getty Images
Dopo averlo sedotto e abbandonato in estate, frenata da età e costi dell'operazione, la Juventus torna sui suoi passi e a gennaio è pronta a dare l'assalto a Granit Xhaka che nel frattempo ha lasciato il Bayer Leverkusen e sta facendo le fortune del Sunderland, sorprendente quarto in Premier League. Secondo TuttoSport, infatti, Comolli si sarebbe convinto che il 34 svizzero è il regista giusto per il 4-3-3 che Luciano Spalletti sta pensando per rimodellare la sua Juve. Il club inglese non pare intenzionato a mettersi di traverso e con una quindicina di milioni (quelli spesi in estate) darebbe il via libera al centrocampista che sogna di chiudere la carriera in una big europea che gioca la Champions League.
La Juve corre così ai ripari dopo aver fatto male i conti in estate, con l'illusione che il tandem Locatelli-Thuram sarebbe stato in grado di reggere sui tre fronti. Spalletti vuole un play vero, meglio se con esperienza per dare il suo contributo all'interno di uno spogliatoio piuttosto giovane.
Thuram, nell’idea dell'allenatore, pare destinato a diventare una mezzala di inserimento, sulla falsa riga di quanto fatto a Roma e Milano con Nainggolan e Vecino. Discorso simile per McKennie, impiegato più volte nel corso della stagione sulle corsie, mentre il dirottamento di Koopmeiners in difesa pare ormai definitivo.
In prospettiva, invece, si continua a seguire Rodrigo Mendoza, classe 2005 dell'Elche e nel giro delle nazionali giovanili spagnole. Il contratto del 'nuovo Pedri' con il club spagnolo è valido fino al 2028 ma presenta una clausola rescissoria tutto sommato abbordabile: 20 milioni di euro. Non pochi per un 20enne che però ha già attirato su di sé le attenzioni di diverse big europee, tra cui Manchester City e Real Madrid.