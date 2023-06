Dalla Francia: Tudor dà l'addio al Marsiglia, via libera per la Juventus?

DALLA FRANCIA

Manca ancora l'ufficialità, che arriverà dopo la trasferta di Ajaccio nell'ultima giornata di Ligue 1, ma ormai i giochi sono fatti: Igor Tudor non sarà più l'allenatore del Marsiglia. Secondo l'Equipe il tecnico croato ha già comunicato la sua partenza ai giocatori, nel corso di un confronto prima dell'allenamento di giovedì. La sua avventura in Francia si chiude così dopo una sola stagione, in cui comunque è arrivato un terzo posto e la qualificazione ai preliminari della prossima Champions League.

Su di lui resta alta l'attenzione della Juventus, che in queste settimane valuterà il futuro di Max Allegri e sfoglierà la rosa degli eventuali sostituti. Tudor è senza dubbio in pole position, sia per questioni tecniche e caratteriali (in molti lo considerano il profilo ideale per una squadra giovane e da rifondare sul piano mentale), sia per questioni ambientali essendo già stato juventino sia da giocatore sia da tecnico.

Sei stagioni e mezzo con la maglia bianconera addosso tra il 1998 e il 2005, poi un anno da collaboratore di Andrea Pirlo nella stagione 2020/21, prima della magica stagione al Verona (chiusa al 9° posto in Serie A) che gli è valsa il grande salto in un top club come l'OM.

A Marsiglia il croato ha portato risultati, ma non è riuscito a farsi amare né dallo spogliatoio, che ne ha a lungo contestato i metodi di allenamento e l'approccio troppo "duro", né dai tifosi, che fin da subito si sono schierati al fianco della squadra. Ora è pronto per una nuova avventura: i contatti tra la Juve e il suo entourage ci sono già stati, ma molto dipenderà dall'incontro tra Allegri e John Elkann, che definirà il destino del tecnico livornese.

