Juve, rivoluzione in attacco: Osi il sogno, poi il doppio colpo Sancho-Conceiçao

C’è poi la questione centrocampo, con Douglas Luiz che salvo sorprese lascerà Torino. Il brasiliano ha molto mercato in Premier League, piace anche al Manchester United ma il suo futuro è slegato dall’operazione Sancho. Anche Fulham ed Everton hanno avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, la Juve per evitare una minusvalenza deve cedere il brasiliano per circa 40 milioni di euro, cifra non proibitiva per i club inglesi. Con la cessione dell’ex Aston Villa la Juventus dovrà poi prendere un altro mediano per completare il reparto e Comolli sta studiando l’occasione Ndidi. Il mediano del Leicester dopo la retrocessione delle Foxes in Championship ha una clausola rescissoria da 9 milioni di sterline (poco più di 10 milioni di euro) e la Juve ha avviato i primi contatti con l’entourage per capire le richieste economiche del nigeriano. Su Ndidi ci sono diversi club di Premier League e una pista araba, la Juve però può offrire la Champions League anche in ottica Mondiale estivo. Come alternativa piace molto Hjulmand, vecchia conoscenza della Serie A e capitano dello Sporting Lisbona che però chiede 40 milioni per l’ex Lecce. C'è anche l'opzione Yves Bissouma, in uscita dal Tottenham e che Comolli sta valutando come possibile rinforzo per la mediana bianconera.