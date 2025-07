Sancho, Juve in vantaggio sul Fenerbahce: l'ingaggio però resta uno scoglio

La Juve continua a seguire con grande attenzione la pista Sancho. Fuori dal progetto United, il giocatore ormai ha deciso di lasciare i Red Devils definitivamente e starebbe cercando di spingere per una cessione attraverso il suo entourage. A caccia di una svolta, l'esterno offensivo vorrebbe rimettersi in gioco in un campionato top e proprio per questo motivo l'opzione Juve sarebbe decisamente in pole sul Fenerbahce nelle preferenze del giocatore.