Juve: spunta Bissouma, per Sancho il problema è l'ingaggio. Comolli stringe per il dt

Tornando sul fronte dei calciatori, in attacco il sogno assoluto resta Victor Osimhen, ma la Vecchia Signora potrebbe realmente essere in ballo solo se sfumassero definitivamente le piste che portano il nigeriano all'Al Hilal o al Galatasaray. Per Kolo Muani il problema è la formula oltre alla presenza del Chelsea, in agguato: il Psg ha intenzione di privarsi dell'ex Eintracht solo a titolo definitivo. Situazione più semplice per Conceiçao(il Porto ha aperto allo sconto), mentre per Sancho l'affare non si sblocca. Colpa degli 8 milioni di euro che l'ex Borussia Dortmund continua a chiedere come ingaggio. È questo l'ostacolo più grande, visto che con lo United si potrebbe anche imbastire uno scambio con al centro Douglas Luiz o Weah, entrambi in uscita da Torino.